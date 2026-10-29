Фінляндія домагається винятку з обмежень ЄС на розведення норок

Фінляндія звернулася до Європейської комісії з проханням зробити виняток із майбутніх обмежень ЄС на розведення норок.

Про це повідомляє Rapporteur, передає "Європейська правда".

На початку цього місяця фінський уряд подав до Європейської комісії прохання про виняток, яке стосується 134 господарств, що розводять норок.

У Фінляндії, за даними, на які посилаються організації з захисту тварин, у 2022 році в хутровій галузі було зайнято лише 540 осіб. Проте аукціони хутра все ще приносять сотні мільйонів євро виручки.

Фінська асоціація виробників хутра (FIFUR) позитивно оцінила запит уряду щодо винятку.

"Підприємці-члени асоціації завжди прагнули вести діяльність і продовжувати сертифіковане хутрове тваринництво у Фінляндії в умовах передбачуваних і суворих правил та контролю. Зростання попиту та розширення ринку на хутро норки також пояснює, чому виняток щодо інвазивних чужорідних видів є важливим для фінських виробників і приносить користь національній економіці Фінляндії", – заявив виданню представник FIFUR Оллі-Пекка Ніссінен.

У цьому контексті варто зауважити, що цього ж місяця уряд Данії вирішив відмовитися від планів домагатися винятку із заборони Європейського Союзу на утримання норок, а тому до серпня 2029 року в країні припинять їх розведення заради хутра.

Нагадаємо, незалежна комісія з розслідування дій уряду Данії під час епідемії COVID-19 розкритикувала рішення приспати мільйони норок, у яких виявили новий варіант коронавірусу.

Комісія встановила, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен сказала неправду, коли в листопаді 2020 року оголошувала про рішення приспати норок – пізніше з’ясувалося, що воно є незаконним.