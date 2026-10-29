Финляндия добивается исключения из ограничений ЕС на разведение норок

Финляндия обратилась к Европейской комиссии с просьбой сделать исключение из будущих ограничений ЕС на разведение норок.

Об этом сообщает Rapporteur, передает "Европейская правда".

В начале этого месяца финское правительство подало в Европейскую комиссию просьбу об исключении, касающуюся 134 хозяйств, занимающихся разведением норок.

В Финляндии, по данным, на которые ссылаются организации по защите животных, в 2022 году в меховой отрасли было занято всего 540 человек. Однако аукционы по продаже меха по-прежнему приносят сотни миллионов евро выручки.

Финская ассоциация производителей меха (FIFUR) положительно оценила запрос правительства об исключении.

"Предприниматели – члены ассоциации – всегда стремились вести деятельность и продолжать сертифицированное меховое животноводство в Финляндии в условиях предсказуемых и строгих правил и контроля. Рост спроса и расширение рынка на мех норки также объясняют, почему исключение в отношении инвазивных чужеродных видов важно для финских производителей и приносит пользу национальной экономике Финляндии", – заявил изданию представитель FIFUR Олли-Пекка Ниссинен.

В этом контексте стоит отметить, что в этом же месяце правительство Дании решило отказаться от планов добиваться исключения из запрета Европейского Союза на содержание норки, а потому к августу 2029 года в стране прекратят их разведение ради меха.

Напомним, независимая комиссия по расследованию действий правительства Дании во время эпидемии COVID-19 раскритиковала решение усыпить миллионы норков, у которых обнаружили новый вариант коронавируса.

Комиссия установила, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен солгала, когда в ноябре 2020 года объявила о решении усыпить норку – позже выяснилось, что оно было незаконным.