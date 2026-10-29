На парламентських виборах в Естонії можна буде проголосувати й зі смартфона

В Естонії Республіканська виборча комісія у четвер ухвалила рішення, що на виборах до Рійгікогу (парламенту) 2027 року можна буде проголосувати електронним способом не лише з комп’ютера, а й з мобільних пристроїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Для цього буде створено додаток для виборців, сумісний з операційними системами iOS та Android.

"Естонія ухвалила принципове рішення зробити голосування максимально доступним для всіх громадян, які мають право голосу. Більшість членів Республіканської виборчої комісії дійшли висновку, що ризики достатньо знижені, щоб дозволити використовувати додаток для голосування не тільки на комп’ютерах, а й на мобільних пристроях", – заявила голова виборчкому Інгрід Куллерканн.

У 2024 році Рійгікогу створив правову можливість використовувати додаток для голосування також на мобільних пристроях.

У 2025 році Державна служба з організації виборів спільно з Департаментом державної інфосистеми (RIA) провела публічне випробування електронного голосування з мобільних пристроїв. Під час тестування перевірялися процеси подання, передачі та отримання голосів.

У Державній службі з організації виборів зазначили, що випробування підтвердили надійність роботи додатка та позитивну реакцію користувачів.

Додаток для голосування на виборах до Рійгікогу буде доступний протягом періоду електронного голосування. Його можна буде завантажити на офіційному виборчому сайті valimised.ee, а також у магазинах додатків Google Play та App Store.

Додаток для перевірки електронного голосу буде доступний у магазинах додатків. За його допомогою виборець зможе переконатися, що поданий голос надійшов до електронної урни для голосування та правильно відображає його волевиявлення.

Перевірити свій електронний голос можна буде протягом 15 хвилин після голосування. Зробити це дозволяється не більше трьох разів.

Електронне голосування використовується в Естонії з 2005 року. На останніх виборах до Рійгікогу, що відбулися у 2023 році, електронним голосуванням скористалася 312 181 особа – це 51,2% від загальної кількості тих, хто проголосував.

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