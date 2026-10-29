На парламентских выборах в Эстонии можно будет проголосовать и со смартфона

В Эстонии Республиканская избирательная комиссия в четверг приняла решение о том, что на выборах в Рийгикогу (парламент) в 2027 году можно будет проголосовать электронным способом не только с компьютера, но и с мобильных устройств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Для этого будет создано приложение для избирателей, совместимое с операционными системами iOS и Android.

"Эстония приняла принципиальное решение сделать голосование максимально доступным для всех граждан, имеющих право голоса. Большинство членов Республиканской избирательной комиссии пришли к выводу, что риски достаточно снижены, чтобы разрешить использование приложения для голосования не только на компьютерах, но и на мобильных устройствах", – заявила председатель избиркома Ингрид Куллерканн.

В 2024 году Рийгикогу создал правовую возможность использовать приложение для голосования также на мобильных устройствах.

В 2025 году Государственная служба по организации выборов совместно с Департаментом государственной инфосистемы (RIA) провела публичное тестирование электронного голосования с мобильных устройств. В ходе тестирования проверялись процессы подачи, передачи и получения голосов.

В Государственной службе по организации выборов отметили, что испытания подтвердили надёжность работы приложения и положительную реакцию пользователей.

Приложение для голосования на выборах в Рийгикогу будет доступно в течение периода электронного голосования. Его можно будет скачать на официальном избирательном сайте valimised.ee, а также в магазинах приложений Google Play и App Store.

Приложение для проверки электронного голоса будет доступно в магазинах приложений. С его помощью избиратель сможет убедиться, что отданный голос поступил в электронную урну для голосования и правильно отражает его волеизъявление.

Проверить свой электронный голос можно будет в течение 15 минут после голосования. Сделать это разрешается не более трёх раз.

Электронное голосование используется в Эстонии с 2005 года. На последних выборах в Рийгикогу, состоявшихся в 2023 году, электронным голосованием воспользовались 312 181 человек – это 51,2% от общего числа проголосовавших.

Напомним, в прошлом году в Финляндии объявили о создании приложения, аналогичного украинскому "Дії", которое будет обеспечивать широкие возможности цифровой подписи, но не станет заменой традиционных документов.

А в Швейцарии разгорелся скандал из-за референдума об "электронных паспортах".