МЗС заперечило інформацію The Guardian про евакуацію посольств із Києва

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що іноземні партнери не повідомляли Україну про наміри перемістити свої дипломатичні представництва зі столиці.

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише "Європейська правда".

Напередодні The Guardian повідомило, що західні дипломати, попри публічні декларації намірів лишатися в Києві, все ж розробляють плани на випадок надзвичайних обставин щодо перенесення посольств.

Втім, речник МЗС заперечив цю інформацію.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію", – сказав Тихий.

За його словами, наразі українське зовнішньополітичне відомство не отримувало жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль буде ескалувати війну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах.

29 вересня Зеленський повідомив, що Україна отримала пакети підтримки ППО від низки держав.