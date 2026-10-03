МИД опроверг информацию The Guardian об эвакуации посольств из Киева

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что иностранные партнеры не сообщали Украине о намерении перенести свои дипломатические представительства из столицы.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Накануне The Guardian сообщила, что западные дипломаты, несмотря на публичные заявления о намерении остаться в Киеве, все же разрабатывают планы на случай чрезвычайных обстоятельств, касающихся переноса посольств.

Впрочем, пресс-секретарь МИД опроверг эту информацию.

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию", – сказал Тихий.

По его словам, на данный момент украинское внешнеполитическое ведомство не получало никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кремль будет эскалировать войну накануне промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

29 сентября Зеленский сообщил, что Украина получила пакеты поддержки в области ПВО от ряда государств.