ЗМІ: Трамп наказав витратити $20 млн на рекламу, що прославляє його

Американський президент Дональд Трамп особисто розпорядився витратити $20 млн платників податків на закупівлю рекламного часу на національному телебаченні для трансляції політичних роликів, які вихваляють його президентство напередодні проміжних виборів.

Про це пише The New York Times із посиланням на 12 обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Трамп особисто доручив своєму директору з питань бюджету використати гроші платників податків на телерекламу, в якій вихваляються він сам та його президентство.

Це, своєю чергою, призвело до укладення контракту на суму $20 млн, для фінансування якого були використані кошти Міністерства внутрішньої безпеки.

Співрозмовники зазначили, що Трамп дуже хотів побачити ці рекламні ролики з похвалами в ефірі й доручив директору Управління з питань управління та бюджету Расселу Т. Воуту знайти кошти всередині уряду.

Рекламні ролики транслювалися на кабельних та мережевих телеканалах – на Fox News, CNN та MS Now, під час футбольних матчів на Fox та у національних випусках новин на CBS, ABC та NBC, зокрема у програмі "Meet the Press".

За даними видання, 19 вересня Адміністративно-бюджетне управління перевело $20 млн з фондів Митно-прикордонної служби до бюджетної категорії під назвою "Пам'ятні заходи Одного великого чудового законопроєкту".

Вже наступного дня відомство уклало контракт із маркетинговою фірмою LMD, а фактичну закупівлю ефірного часу здійснила компанія LMO.

Наразі в ефір вийшло чотири ролики, які критики вже назвали незаконною урядовою пропагандою.

У першому ролику використано аудіозапис виступу Трампа в Лас-Вегасі на тлі динамічного монтажу його фотографій. Відеоряд супроводжується текстом "Америка ніколи не буде комуністичною країною" та піснею зі словами "love me" виконавця JMSN.

Інший ролик був ідентичний передвиборчому відео Трампа 2024 року, в якому засуджуються "лиходії". Третя реклама, присвячена війні з Іраном, містить висловлювання як Трампа, так і міністра оборони Піта Гегсета.

У таких соціальних роликах зазвичай вказується, яка установа їх профінансувала. У цьому випадку всі рекламні ролики мали слоган: "Оплачено урядом США".

Як зазначається, цього тижня під час спілкування з журналістами, один з них поставив Трампу питання щодо цих роликів.

"Якщо хтось скаже, що це неправильно, я з радістю сплачу ці гроші. Але це рекламні ролики для країни. Ви маєте зрозуміти. Я не просуваю жодного кандидата. Я не просуваю себе, бо не балотуюся на посаду. Я просуваю країну", – відповів він.

21 вересня стало відомо, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа опустився до 32% – що є найнижчим рівнем схвалення за всю його політичну кар’єру.

Писали, що Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" у розмірі $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Він вважає цю ідею чудовим фінансовим вливанням.