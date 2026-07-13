Британський уряд виділяє 250 млн фунтів на захист єврейських громад

Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад після того, як цього року було скоєно серію антисемітських нападів по всій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Виділені урядом кошти будуть використані для створення більшої кількості поліцейських патрулів біля синагог, єврейських шкіл та громадських центрів після хвилі нападів на ґрунті ненависті та зростання антисемітизму.

Фінансування, розподілене на три роки, покриє розгортання понад 500 додаткових поліцейських у районах зі значним єврейським населенням, включаючи 300 офіцерів у Лондоні.

"Зростання антисемітизму, яке ми спостерігаємо останніми роками, є випробуванням для наших цінностей як країни, і боротьба з ним була центральною для мого керівництва з першого дня", – заявив у понеділок британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який йде у відставку.

У столиці Британії цього року сталося кілька нападів на об'єкти, пов'язані з єврейською громадою, зокрема підпал чотирьох машин швидкої допомоги, які належали єврейській громадській організації, у березні.

У квітні Велика Британія підвищила національний рівень терористичної загрози з "суттєвого" до "серйозного" у відповідь на антисемітський напад із ножем на півночі Лондона.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.