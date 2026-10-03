Зеленський просив Трампа запровадити санкції проти компаній РФ і Китаю через аналог Starlink

Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського візаві Дональда Трампа із закликом запровадити санкції проти російських і китайських компаній, які, за його словами, беруть участь у створенні супутникової мережі "Рассвет" – потенційного конкурента Starlink Ілона Маска.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, Росія прискорила роботу над власною супутниковою мережею за підтримки Китаю після того, як російські війська почали використовувати Starlink компанії SpaceX для військових цілей.

"Ми знаємо, що Китай працює над супутниками, працює над можливістю допомогти Росії створити аналог Starlink", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що "Рассвет" може запрацювати "до кінця цього року або на початку наступного".

За словами президента України, він кілька разів просив Трампа запровадити санкції проти організацій, причетних до створення цієї системи.

Востаннє, за його словами, це питання порушувалося під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Варто зауважити, що Збройні сили Німеччини застерігають про можливу загрозу від альтернативи Starlink, яку прагне створити Росія.

Також писали, що президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням розширити покриття супутникового інтернету Starlink для України, щоб вона могла уражати російські пускові установки балістичних ракет.