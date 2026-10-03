Зеленский просил Трампа ввести санкции против компаний из РФ и Китая из-за аналога Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с призывом ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в создании спутниковой сети "Рассвет" – потенциального конкурента Starlink Илона Маска.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, Россия ускорила работу над собственной спутниковой сетью при поддержке Китая после того, как российские войска начали использовать Starlink компании SpaceX в военных целях.

"Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "Рассвет" может заработать "до конца этого года или в начале следующего".

По словам президента Украины, он несколько раз просил Трампа ввести санкции против организаций, причастных к созданию этой системы.

Последний раз, по его словам, этот вопрос поднимался во время встречи с Трампом в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Германии предупреждают о возможной угрозе со стороны альтернативы Starlink, которую стремится создать Россия.

Также сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой расширить покрытие спутникового интернета Starlink для Украины, чтобы она могла поражать российские пусковые установки баллистических ракет.