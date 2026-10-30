Лавров прибув у США на міністерське засідання G20

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США, де візьме участь у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Про це повідомило МЗС Росії у Facebook, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 30 жовтня, Лавров прибув у Атланту для участі в нараді глав міністерств закордонних справ "Групи двадцяти".

Він очолює російську делегацію на зустрічі, яка передуватиме саміту, на якому американський президент Дональд Трамп очікує на свого російського візаві Владіміра Путіна.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо надійде відповідне запрошення.