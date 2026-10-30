Лавров прибыл в США на министерское заседание "Группы двадцати"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США, где примет участие в министерском заседании "Группы двадцати".

Об этом сообщил МИД России в Facebook, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 30 октября, Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав министерств иностранных дел "Группы двадцати".

Он возглавляет российскую делегацию на встрече, которая предшествует саммиту, на котором американский президент Дональд Трамп ожидает своего российского визави Владимира Путина.

Напомним, Соединенные Штаты пригласили главу России на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы встретиться с Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена на самом высоком уровне на саммите G20 во Флориде в декабре, если поступит соответствующее приглашение.