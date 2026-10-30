ЗМІ: у США погрожували зменшити співпрацю з німецькою розвідкою після арешту її ексглави

Після затримання колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга, американські партнери попередили німецьку розвідку про те, що їхня співпраця буде піддана ретельній перевірці.

Про це пише Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Приблизно три тижні тому було затримано колишнього керівника BND Августа Ганнінга. Підозри у цій гучній справі є серйозними: спроба державної зради, розвідка державних таємниць, шпигунство на шкоду державі тощо.

Як повідомляють джерела кількох німецьких видань, через кілька днів після затримання Ганнінга до Федеральної розвідувальної служби надійшло попередження від американських спецслужб, у якому йшлося, що "попередня співпраця буде піддана ретельній перевірці". Проте у надзвичайних випадках, наприклад, щодо можливих терористичних атак, США мали намір і надалі надавати інформацію Німеччині.

Німецькі органи безпеки вже десятиліттями залежать від американських партнерів, і припинення трансатлантичного потоку інформації було б неможливо компенсувати, вважає видання.

Наразі у Берліні заявляють, що жодних ознак обмеження співпраці з американськими спецслужбами не спостерігається. Натомість кілька співробітників повідомили журналістам, що, на їхню думку, обсяг переданої інформації та її якість знизилися.

Речник BND та посольство США відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, на початку жовтня генеральний прокурор Німеччини розпочав розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

ЗМІ писали, що Ганнінг міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану. Втім, Азербайджан спростував ці повідомлення.