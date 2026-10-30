СМИ: в США пригрозили сократить сотрудничество с немецкой разведкой после ареста её эксглавы

После задержания бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга американские партнеры предупредили немецкую разведку о том, что их сотрудничество будет подвергнуто тщательной проверке.

Об этом пишет Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Примерно три недели назад был задержан бывший руководитель BND Август Ханнинг. Подозрения в этом громком деле серьезны: покушение на государственную измену, разглашение государственных тайн, шпионаж в ущерб государству и т. д.

Как сообщают источники нескольких немецких изданий, через несколько дней после задержания Ханнинга в Федеральную разведывательную службу поступило предупреждение от американских спецслужб, в котором говорилось, что "прежнее сотрудничество будет подвергнуто тщательной проверке". Однако в чрезвычайных случаях, например, в связи с возможными террористическими атаками, США намеревались и в дальнейшем предоставлять информацию Германии.

Немецкие органы безопасности уже десятилетиями зависят от американских партнеров, и прекращение трансатлантического потока информации было бы невозможно компенсировать, считает издание.

В настоящее время в Берлине заявляют, что никаких признаков ограничения сотрудничества с американскими спецслужбами не наблюдается. В то же время несколько сотрудников сообщили журналистам, что, по их мнению, объем передаваемой информации и ее качество снизились.

Пресс-секретарь BND и посольство США отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в начале октября генеральный прокурор Германии начал расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

СМИ писали, что Ханнинг мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана. Впрочем, Азербайджан опроверг эти сообщения.