У Німеччині автобус із 20 дітьми на борту врізався у стіну будинку

30 жовтня вранці в німецькому місті Бад-Ольдесло (земля Шлезвіг-Гольштайн) громадський автобус, у якому перебувало близько 20 дітей, врізався у стіну будинку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними поліції, кілька пасажирів та водій автобуса отримали поранення. Точна кількість постраждалих поки що невідома.

фото Marcel Von Fehrn / dpa

Як повідомили в поліції, аварія сталася близько 7:20 ранку. З поки що невідомих причин водій автобуса проїхав через кільцеве перехрестя та врізався у стіну будівлі. За попередніми даними, водій застряг у кабіні автобуса.

На місці події працюють служби екстреної допомоги. Місце аварії оточили.

За словами представника поліції, на місці також перебуває інженер-будівельник для огляду пошкодженої будівлі. Крім того, організовано центр підтримки для родичів.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Перед цим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.