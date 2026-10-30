В Германии автобус с 20 детьми на борту врезался в стену дома

30 октября утром в немецком городе Бад-Ольдесло (земля Шлезвиг-Гольштейн) общественный автобус, в котором находилось около 20 детей, врезался в стену дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По данным полиции, несколько пассажиров и водитель автобуса получили ранения. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

фото Marcel Von Fehrn / dpa

Как сообщили в полиции, авария произошла около 7:20 утра. По пока неизвестным причинам водитель автобуса проехал через кольцевой перекресток и врезался в стену здания. По предварительным данным, водитель застрял в кабине автобуса.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи. Место аварии оцеплено.

По словам представителя полиции, на месте также находится инженер-строитель для осмотра поврежденного здания. Кроме того, организован центр поддержки для родственников.

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, который перевозил учащихся средней школы из Германии.

До этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.