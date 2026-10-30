У Словаччині відновили розслідування щодо передачі Україні винищувачів та ППО

Генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка розпорядився відновити розслідування справи про передачу попереднім урядом військової допомоги Україні, зокрема винищувачів МіГ-29 та систем ППО "Куб".

Як пише "Європейська правда", про це словацький генпрокурор повідомив у Facebook.

Жилінка стверджує, що попередній результат розслідування, який підтвердив законність передачі Україні військової техніки, був "передчасним".

"У ході підготовчого провадження не було встановлено фактичних обставин справи в обсязі, необхідному для ухвалення рішення, з акцентом на ознаках складу злочинів, що переслідуються", – заявив прокурор.

Він визначив, що справою керуватиме обласна прокуратура Тренчина. Генпрокурор Словаччини доручив їй забезпечити повторне порушення кримінальної справи та проведення досудового розслідування.

Колишній словацький міністр оборони Ярослав Надь, проти якого ведеться це розслідування, заявив, що поважає рішення генпрокурора, але наполягає на відсутності складу злочину.

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Нагадаємо, словацька поліція хотіла затримати ексміністра оборони Ярослава Надя в середині червня минулого року, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".

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