В Словакии возобновили расследование по делу о передаче Украине истребителей и средств ПВО

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка распорядился возобновить расследование дела о передаче предыдущим правительством военной помощи Украине, в частности истребителей МиГ-29 и систем ПВО "Куб".

Как пишет "Европейская правда", об этом словацкий генпрокурор сообщил в Facebook.

Жилинка утверждает, что предыдущий результат расследования, который подтвердил законность передачи Украине военной техники, был "преждевременным".

"В ходе подготовительного производства не были установлены фактические обстоятельства дела в объеме, необходимом для принятия решения, с акцентом на признаках преследуемых преступлений", – заявил прокурор.

Он определил, что делом будет руководить областная прокуратура Тренчина. Генеральный прокурор Словакии поручил ей обеспечить повторное возбуждение уголовного дела и проведение досудебного расследования.

Бывший словацкий министр обороны Ярослав Надь, против которого ведется это расследование, заявил, что уважает решение генерального прокурора, но настаивает на отсутствии состава преступления.

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Напомним, словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня прошлого года, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".

Читайте также: Наказание за помощь Украине: что стоит за делом против экс-главы Минобороны Словакии.