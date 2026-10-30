В Словакии возобновили расследование по делу о передаче Украине истребителей и средств ПВО
Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка распорядился возобновить расследование дела о передаче предыдущим правительством военной помощи Украине, в частности истребителей МиГ-29 и систем ПВО "Куб".
Как пишет "Европейская правда", об этом словацкий генпрокурор сообщил в Facebook.
Жилинка утверждает, что предыдущий результат расследования, который подтвердил законность передачи Украине военной техники, был "преждевременным".
"В ходе подготовительного производства не были установлены фактические обстоятельства дела в объеме, необходимом для принятия решения, с акцентом на признаках преследуемых преступлений", – заявил прокурор.
Он определил, что делом будет руководить областная прокуратура Тренчина. Генеральный прокурор Словакии поручил ей обеспечить повторное возбуждение уголовного дела и проведение досудебного расследования.
Бывший словацкий министр обороны Ярослав Надь, против которого ведется это расследование, заявил, что уважает решение генерального прокурора, но настаивает на отсутствии состава преступления.
В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".
Напомним, словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня прошлого года, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".
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