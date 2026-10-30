У президента Литви кажуть, що не отримували закликів пом’якшити риторику щодо РФ від США

Президент Литви Гітанас Науседа та його радники не отримували від союзників закликів пом’якшити свою риторику щодо Росії.

Про це заявили в адміністрації литовського президента, повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В офісі Науседи прокоментували публікацію агенції Reuters про те, що посадовці Пентагону просили Литву та кілька інших країн НАТО пом’якшити свою риторику щодо Кремля.

"Адміністрація президента не має коментарів щодо цієї публікації. Президент та його радники не отримували жодних закликів чи прохань від союзників пом’якшити риторику щодо Росії", – йдеться у коментарі адміністрації Науседи.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас раніше заявив, що не має інформації про подібні прохання з боку американців. Він також наголосив, що Литва говорить про Росію, спираючись на факти.

За даними Reuters, одним з американських посадовців, які закликали Литву та інших союзників пом’якшити свою риторику щодо Москви, був керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі – ключова фігура в процесі поточного перегляду чисельності американських військ у Європі.

За словами джерел, посадовці Пентагону аргументували свої прохання тим, що деякі заяви європейських лідерів щодо Росії підривають безпеку континенту.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал у відповідь на повідомлення у медіа про те, що США нібито просили країни Балтії пом’якшити риторику щодо РФ, заявив, що загравання з диктаторами приносить лише приниження.