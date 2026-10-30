В администрации президента Литвы говорят, что не получали от США призывов смягчить риторику в отношении РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа и его советники не получали от союзников призывов смягчить свою риторику в отношении России.

Об этом заявили в администрации литовского президента, сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В офисе Науседы прокомментировали публикацию агентства Reuters о том, что чиновники Пентагона просили Литву и несколько других стран НАТО смягчить свою риторику в отношении Кремля.

"Администрация президента не имеет комментариев по поводу этой публикации. Президент и его советники не получали никаких призывов или просьб от союзников смягчить риторику в отношении России", – говорится в комментарии администрации Науседы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявил, что не располагает информацией о подобных просьбах со стороны американцев. Он также подчеркнул, что Литва говорит о России, опираясь на факты.

По данным Reuters, одним из американских чиновников, призвавших Литву и других союзников смягчить свою риторику в отношении Москвы, был руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби – ключевая фигура в процессе текущего пересмотра численности американских войск в Европе.

По словам источников, чиновники Пентагона аргументировали свои просьбы тем, что некоторые заявления европейских лидеров в отношении России подрывают безопасность континента.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ответ на сообщения в СМИ о том, что США якобы просили страны Балтии смягчить риторику в отношении РФ, заявил, что заигрывание с диктаторами приносит лишь унижение.