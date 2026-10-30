Франція виявила сім мільйонів потенційно небезпечних презервативів

Франція відкликає близько семи мільйонів презервативів по всій Європі через виробничі дефекти.

Про це йдеться в заяві французького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, на 15 видів презервативів, які можуть становити ризик для користувачів, накладено заборону на продаж.

Це стосується деяких презервативів таких брендів, як My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros та You Me.

Після перших відкликань на початку цього року, які торкнулися близько 300 тисяч презервативів у Франції, було проведено розслідування щодо виробника.

"Розслідування показало, що виробничий процес, який застосовується для цієї лінійки ультратонких презервативів, створює ризик коливань товщини та якості латексу", – заявило французьке агентство з боротьби з шахрайством, додавши, що користувачі наражаються на підвищений ризик інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом, та вагітності.

З моменту перших відкликань вісім користувачів повідомили про розриви презервативів, пов’язані з проаналізованими партіями, які були класифіковані як такі, що не відповідають вимогам та є небезпечними.

Влада попередила, що ультратонкі презервативи, виготовлені за допомогою дефектного технологічного процесу та випущені на ринок, можуть досі перебувати в магазинах або у користувачів.

Заборона на імпорт та продаж зазначених типів презервативів діятиме протягом одного року і може бути продовжена у разі необхідності. Крім того, було наказано відкликати презервативи, які вже були продані у Франції.

Французька влада радить усім, хто нещодавно використовував зазначені презервативи, пройти обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, та, за необхідності, на вагітність.

У серпні французькі органи з боротьби з шахрайством та охорони здоров’я відкликали близько 260 тисяч презервативів з тієї ж причини.

Нагадаємо, восени минулого року мешканець міста Лодев на півдні Франції надіслав депутатам 600 презервативів, щоб "вони не розмножувалися".

Перед тим міська влада Дімена, що в центральній частині Нідерландів, переважно більшістю голосів підтримала ініціативу з безкоштовної роздачі презервативів місцевим мешканцям.