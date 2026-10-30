Франция выявила семь миллионов потенциально опасных презервативов

Франция отзывает около семи миллионов презервативов по всей Европе из-за производственных дефектов.

Об этом говорится в заявлении французского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, на 15 видов презервативов, которые могут представлять риск для пользователей, наложен запрет на продажу.

Это касается некоторых презервативов таких брендов, как My Lubie, Einhorn, Adloran, R&S Consumer Goods, Amor, Primeros и You Me.

После первых отзывов в начале этого года, которые коснулись около 300 тысяч презервативов во Франции, было проведено расследование в отношении производителя.

"Расследование показало, что производственный процесс, применяемый для этой линейки ультратонких презервативов, создает риск колебаний толщины и качества латекса", – заявило французское агентство по борьбе с мошенничеством, добавив, что пользователи подвергаются повышенному риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, и беременности.

С момента первых отзывов восемь пользователей сообщили о разрывах презервативов, связанных с проанализированными партиями, которые были классифицированы как несоответствующие требованиям и представляющие опасность.

Власти предупредили, что ультратонкие презервативы, изготовленные с использованием дефектного технологического процесса и выпущенные на рынок, могут до сих пор находиться в магазинах или у пользователей.

Запрет на импорт и продажу указанных типов презервативов будет действовать в течение одного года и может быть продлен в случае необходимости. Кроме того, было распоряжено отозвать презервативы, которые уже были проданы во Франции.

Французские власти рекомендуют всем, кто недавно использовал указанные презервативы, пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем, и, при необходимости, на беременность.

В августе французские органы по борьбе с мошенничеством и охране здоровья отозвали около 260 тысяч презервативов по той же причине.

Напомним, осенью прошлого года житель города Лодев на юге Франции отправил депутатам 600 презервативов, чтобы "они не размножались".

Ранее городские власти Димена, расположенного в центральной части Нидерландов, подавляющим большинством голосов поддержали инициативу по бесплатной раздаче презервативов местным жителям.