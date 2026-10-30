Нідерланди закликають країни ЄС передати Україні системи ППО за їхнім прикладом

Державний секретар з питань оборони Нідерландів Дерк Босвейк звернувся до європейських союзників із закликом надати Україні більше систем протиповітряної оборони та перехоплювачів зі своїх запасів, як це зробила його країна.

Про це Босвейк заявив у четвер на полях Європейської конференції з питань оборони та безпеки в Брюсселі, повідомляє Rapporteur, пише "Європейська правда".

Нідерландський посадовець заявив, що розуміє занепокоєння колег щодо можливості виснаження власних запасів ППО, однак його країна продовжує постачати Україні необхідні їй ресурси для відбиття повітряних атак Росії.

"Наше послання полягає в тому, що ми в Нідерландах розуміємо занепокоєння щодо протиповітряної оборони та захисту власної країни, але це не заважає нам надавати Україні те, що їй сьогодні потрібно", – заявив Босвейк.

Він нагадав, що Нідерланди були серед перших країн, які надали Україні повну систему ППО Patriot, включаючи її радар, а також поставили значну кількість перехоплювачів. Босвейк додав, що його уряд також вивчає можливості закупівлі додаткового обладнання у США.

Наразі Нідерланди хочуть, щоб інші європейські країни збільшили свій внесок, оскільки деякі держави-члени ЄС мають для цього необхідні запаси.

"Деякі країни мають великі запаси, і я розумію їхні побоювання, але вважаю, що підтримка України та надання їй необхідного відповідає інтересам усіх нас", – сказав державний секретар з питань оборони.

Його заява була адресована урядам тих країн, які досі більш неохоче ділилися своїми можливостями у сфері протиповітряної оборони.

"Я б дуже закликав ці країни, будь ласка, надати щось Україні, адже це рятує життя. Ми в Нідерландах це зробили. Будь ласка, наслідуйте наш приклад", – сказав Босвейк.

У середу, 28 жовтня, прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна виділить 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, зокрема на посилення її протиповітряної оборони.

Нагадаємо, союзники по НАТО песимістично ставляться до того, що Україна отримає вкрай необхідні їй ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США наступного тижня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.