Нидерланды призывают страны ЕС передать Украине системы ПВО по их примеру

Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Дерк Босвейк обратился к европейским союзникам с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны и перехватчиков из своих запасов, как это сделала его страна.

Об этом Босвейк заявил в четверг в кулуарах Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе, сообщает Rapporteur, пишет "Европейская правда".

Нидерландский чиновник заявил, что понимает опасения коллег относительно возможного истощения собственных запасов ПВО, однако его страна продолжает поставлять Украине необходимые ей ресурсы для отражения воздушных атак России.

"Наше послание заключается в том, что мы в Нидерландах понимаем озабоченность по поводу противовоздушной обороны и защиты собственной страны, но это не мешает нам предоставлять Украине то, что ей сегодня нужно", – заявил Босвейк.

Он напомнил, что Нидерланды были среди первых стран, предоставивших Украине полную систему ПВО Patriot, включая ее радар, а также поставили значительное количество перехватчиков. Босвейк добавил, что его правительство также изучает возможности закупки дополнительного оборудования в США.

В настоящее время Нидерланды хотят, чтобы другие европейские страны увеличили свой вклад, поскольку некоторые государства-члены ЕС располагают для этого необходимыми запасами.

"У некоторых стран есть большие запасы, и я понимаю их опасения, но считаю, что поддержка Украины и предоставление ей необходимого отвечает интересам всех нас", – сказал государственный секретарь по вопросам обороны.

Его заявление было адресовано правительствам тех стран, которые до сих пор более неохотно делились своими возможностями в сфере противовоздушной обороны.

"Я бы очень призвал эти страны, пожалуйста, предоставить что-то Украине, ведь это спасает жизни. Мы в Нидерландах это сделали. Пожалуйста, последуйте нашему примеру", – сказал Босвейк.

В среду, 28 октября, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна выделит 500 миллионов евро на военную помощь Украине, в частности на укрепление её противовоздушной обороны.

Напомним, союзники по НАТО пессимистично относятся к тому, что Украина получит крайне необходимые ей ракеты-перехватчики Patriot до промежуточных выборов в Конгресс США на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.