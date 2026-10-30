Україна готує міжурядові зустрічі з Угорщиною та Словаччиною

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий анонсував зустріч міжурядової комісії з Угорщиною, а також міжурядові консультації зі Словаччиною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 30 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тихий зазначив, що Україна та Угорщина визначили дату зустріч міжурядової комісії.

"Наступного місяця, в середині місяця, точну дату пізніше повідомимо. Команда зараз працює, готується до цієї зустрічі", – сказав речник МЗС.

За його словами, на зустрічі будуть обговорювати широкий спектр тем: від економіки до питання прав меншин.

"Позитивний знак нормалізації відносин, руху вперед", – акцентував Тихий.

На уточнювальне питання кореспондентки "ЄвроПравди" щодо того, чи є прогрес у підготовці до зустрічі між лідерами Угорщини та України, Тихий зазначив, що питання проведення цієї зустрічі залишається на порядку денному.

"Відповідно, робота команд іде над тим, щоб така зустріч відбулася й Україна зі свого боку готова. Мені здається, що у нас загалом нормалізуються відносини й така зустріч, на нашу думку, дозволила б теж досягнути важливих суттєвих проривів", – зазначив речник.

Також він додав, що наступного тижня відбудуться міжурядові консультації зі Словаччиною.

У цьому контексті також варто нагадати, що 17 жовтня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна звернулася до ЄС із проханням про надання 70 млрд євро додаткової допомоги на 2027 рік, але Словаччина і Угорщина до цієї ініціативи не долучаться.

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли вона створювала виклики на шляху України до ЄС.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з главою угорського уряду Петером Мадяром 16 жовтня в Брюсселі таку ж думку про нову сторінку у відносинах висловив і глава МЗС Андрій Сибіга.