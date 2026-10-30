Украина готовит межправительственные встречи с Венгрией и Словакией

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий объявил о встрече межправительственной комиссии с Венгрией, а также о межправительственных консультациях со Словакией.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами 30 октября, пишет корреспондент "Европейской правды".

Тихий отметил, что Украина и Венгрия определили дату встречи межправительственной комиссии.

"В следующем месяце, в середине месяца, точную дату сообщим позже. Команда сейчас работает, готовится к этой встрече", – сказал пресс-секретарь МИД.

По его словам, на встрече будут обсуждать широкий спектр тем: от экономики до вопросов прав меньшинств.

"Это положительный знак нормализации отношений, движения вперед", – подчеркнул Тихий.

На уточняющий вопрос корреспондентки "ЕвроПравды" о том, есть ли прогресс в подготовке к встрече лидеров Венгрии и Украины, Тихий отметил, что вопрос о проведении этой встречи остается на повестке дня.

"Соответственно, команды работают над тем, чтобы такая встреча состоялась, и Украина со своей стороны готова. Мне кажется, что у нас в целом нормализуются отношения, и такая встреча, по нашему мнению, позволила бы также достичь важных существенных прорывов", – отметил пресс-секретарь.

Также он добавил, что на следующей неделе состоятся межправительственные консультации со Словакией.

В этом контексте также стоит напомнить, что 17 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год, но Словакия и Венгрия к этой инициативе не присоединятся.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

После встречи президента Владимира Зеленского с главой венгерского правительства Петером Мадьяром 16 октября в Брюсселе такое же мнение о новой странице в отношениях высказал и Андрей Сибига.