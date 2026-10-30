ЗМІ: у Трампа тиснуть на Литву з вимогою скасувати санкції щодо добрив з Білорусі

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Литву, щоб та відкрила центральний порт у Балтійському морі для експорту калійних добрив з Білорусі, незважаючи на європейські санкції.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Видання нагадує, що США прагнуть зменшити свою залежність від Канади в постачанні калійних добрив та сприяти зниженню витрат для американських фермерів.

Четверо європейських посадовців розповіли виданню, що спеціальний посланець США у Білорусі Джон Коул протягом останніх тижнів промацував ґрунт серед литовських дипломатів щодо пом’якшення блокади товарів з Білорусі, яка є частиною загальноєвропейських санкцій проти режиму Александра Лукашенка.

Ці каральні заходи, зокрема, забороняють портам ЄС відвантажувати білоруські товари, але їх дію необхідно продовжувати кожні 12 місяців.

Литва, яка на початку року перейме ротаційне головування в Європейському Союзі, теоретично могла б накласти вето на наступне продовження, заплановане на лютий, що дозволило б санкціям втратити чинність. Однак Литва є одним із найвідданіших союзників України в ЄС.

"Протягом останніх тижнів команда Дональда Трампа активізувала контакти з литовською стороною", – зазначила особа, обізнана з перемовинами.

"Вони ввічливо тиснуть, але ми дуже чітко відповідаємо: "Ні, чорт забирай". Якщо американці не здатні винести уроки з історії, то ми мусимо стояти на своєму", – сказав один зі східноєвропейських посадовців.

За словами двох посадовців, спецпосланець Коул вже понад рік чинить тиск на всі рівні литовського уряду – з того часу, як посланець Трампа вперше відвідав Мінськ.

Один зі співрозмовників зазначив, що США вже давно ведуть переговори щодо того, чи може білоруський калій потрапити на світові ринки через Клайпеду та інші порти Балтійського моря, такі як латвійська столиця Рига, що було б простішим транспортним маршрутом, ніж через Росію.

Один із європейських посадовців підтвердив, що Коул також звертався з цього питання до латвійських колег.

Східноєвропейські посадовці побоюються, що пом’якшення санкцій щодо Лукашенка може надати йому більшої міжнародної легітимності та свободи дій для подальшого ув’язнення своїх опонентів.

Другий європейський посадовець також зазначив, що незрозуміло, чи справді існує світовий ринок для білоруського калійного добрива, з огляду на глобальну домінанту Канади.

Нагадаємо, у вересні Трамп анонсував угоду щодо калійних добрив з Білорусі, зазначивши, що вони коштуватимуть дешевше, ніж добрива з Канади.

Після того білоруський правитель Александр Лукашенко заявив, що у Білорусі немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.

Своєю чергою в адміністрації президента Литви заявили, що транзит калійних добрив з Білорусі був би "моральним приниженням".