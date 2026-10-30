СМИ: у Трампа давят на Литву с требованием отменить санкции в отношении удобрений из Беларуси

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на Литву, чтобы та открыла центральный порт в Балтийском море для экспорта калийных удобрений из Беларуси, несмотря на европейские санкции.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Издание напоминает, что США стремятся уменьшить свою зависимость от Канады в поставках калийных удобрений и способствовать снижению затрат для американских фермеров.

Четверо европейских чиновников рассказали изданию, что специальный посланник США в Беларуси Джон Коул в течение последних недель прощупывал почву среди литовских дипломатов относительно смягчения блокады товаров из Беларуси, которая является частью общеевропейских санкций против режима Александра Лукашенко.

Эти карательные меры, в частности, запрещают портам ЕС отгружать белорусские товары, но их действие необходимо продлевать каждые 12 месяцев.

Литва, которая в начале года примет ротационное председательство в Европейском Союзе, теоретически могла бы наложить вето на следующее продление, запланированное на февраль, что позволило бы санкциям утратить силу. Однако Литва является одним из самых преданных союзников Украины в ЕС.

"В течение последних недель команда Дональда Трампа активизировала контакты с литовской стороной", – отметил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Они вежливо давят, но мы очень четко отвечаем: "Нет, черт возьми". Если американцы не способны извлечь уроки из истории, то мы должны стоять на своём", – сказал один из восточноевропейских чиновников.

По словам двух чиновников, Коул уже более года оказывает давление на всех уровнях литовского правительства – с тех пор, как посланник Трампа впервые посетил Минск.

Один из собеседников отметил, что США уже давно ведут переговоры о том, может ли белорусский калий попасть на мировые рынки через Клайпеду и другие порты Балтийского моря, такие как латвийская столица Рига, что было бы более простым транспортным маршрутом, чем через Россию.

Один из европейских чиновников подтвердил, что Коул также обращался по этому вопросу к латвийским коллегам.

Восточноевропейские чиновники опасаются, что смягчение санкций в отношении Лукашенко может придать ему большую международную легитимность и свободу действий для дальнейшего заключения своих оппонентов.

Второй европейский чиновник также отметил, что непонятно, действительно ли существует мировой рынок для белорусских калийных удобрений, учитывая глобальное доминирование Канады.

Напомним, в сентябре Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

После этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси нет свободных объемов калийных удобрений, которые можно было бы отправить в США.

В свою очередь в администрации президента Литвы заявили, что транзит калийных удобрений из Беларуси был бы "моральным унижением".