На зустрічі G20 не буде спільного фото міністрів, у Німеччині кажуть, що через Лаврова

На міністерській зустрічі "Групи двадцяти" в Атланті не буде традиційного "сімейного" фото міністрів.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Як зазначається, зустріч міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті розпочалася з сигналу на адресу Москви. За словами міністра закордонних справ Німеччини, "сімейне фото" учасників, яке зазвичай роблять на таких зустрічах, у перший день не відбудеться.

"На цей час я припускаю, що сімейного фото взагалі не буде", – заявив політик незадовго до початку зустрічі.

Згадуючи міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, Вадефуль додав, з огляду на загарбницьку війну Росії проти України: "Однозначно не буде "сімейного фото", на якому наші європейські партнери будуть разом із паном Лавровим".

З Росією немає нормальних відносин, додав міністр закордонних справ.

"Ми маємо вирішувати суперечливі питання тут, за цим столом. Саме тому ці переговори є важливими. Але ми також не повинні надсилати неправильних візуальних сигналів", – заявив Вадефуль.

Агентство Associated Press, посилаючись на двох американських посадовців, які побажали залишитися анонімними, повідомило, що США скасували плани щодо спільного фото з провідними дипломатами G20 після того, як кілька європейців відмовилися фотографуватися з Лавровим. Вони нібито погрожували покинути фотосесію.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США, де візьме участь у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.