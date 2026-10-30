На встрече G20 не будет совместного фото министров, в Германии говорят, что из-за Лаврова

На министерской встрече "Группы двадцати" в Атланте не будет традиционного "семейного" фото министров.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Как отмечается, встреча министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Атланте началась с сигнала в адрес Москвы. По словам министра иностранных дел Германии, "семейное фото" участников, которое обычно делают на таких встречах, в первый день не состоится.

"На данный момент я предполагаю, что группового фото вообще не будет", – заявил политик незадолго до начала встречи.

Упомянув министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вадефуль добавил, учитывая агрессивную войну России против Украины: "Однозначно не будет "семейного фото", на котором наши европейские партнеры будут вместе с господином Лавровым".

С Россией нет нормальных отношений, добавил министр иностранных дел.

"Мы должны решать спорные вопросы здесь, за этим столом. Именно поэтому эти переговоры важны. Но мы также не должны посылать неправильные визуальные сигналы", – заявил Вадефуль.

Агентство Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что США отменили планы по совместной фотосессии с ведущими дипломатами "Группы двадцати" после того, как несколько европейцев отказались фотографироваться с Лавровым. Они якобы угрожали покинуть фотосессию.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США, где примет участие в министерском заседании "Группы двадцати".

Напомним, Соединенные Штаты пригласили главу России на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы встретиться с Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.