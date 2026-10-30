Прем'єр Литви пообіцяв переробити докторську дисертацію після звинувачень у плагіаті

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запевнив, що переробить свою дисертацію та виправить серйозні помилки у форматуванні після звинувачень у плагіаті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у себе у Facebook.

Сінкявічюс здобув ступінь доктора наук у 2015 році, захистивши дисертацію, присвячену споживанню алкоголю.

Глава уряду Литви визнав помилки і пообіцяв опублікувати загальнодоступну виправлену версію з переробленими цитатами.

"Академічна доброчесність вимагає точного зазначення кожного джерела. Тому відповідно до встановленого Комісією порядку я підготую публічний додаток із виправленнями, що міститиме уточнені посилання та джерела. Його перевірить Комітет з питань докторантури", – зазначив він.

Сіняквічюс нагадав, що з моменту захисту дисертації минуло одинадцять років.

Він також запевнив, що роботу писав самостійно, захищав її перед міжнародною комісією.

"Міжнародні експерти брали участь і в проведенні повторної оцінки", – додав литовський прем’єр.

Раніше стало відомо, що Комісія з етики Університету управління та економіки ISM виявила у дисертації Сінкявічюса 2015 року, присвяченій споживанню алкоголю, п’ять випадків плагіату та два випадки неналежного використання тексту, що не є плагіатом.

Йому надали шість місяців на виправлення випадків плагіату та інших порушень.

Розслідування було розпочато після звинувачень у плагіаті, що з’явилися в липні. Комісія почала розгляд скарги в серпні, а згодом отримала ще дві скарги.

Сінкявічюс захистив свою докторську дисертацію в ISM у 2015 році.