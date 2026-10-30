Премьер Литвы пообещал переделать докторскую диссертацию после обвинений в плагиате

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заверил, что переделает свою диссертацию и исправит серьезные ошибки в форматировании после обвинений в плагиате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своём Facebook.

Синкявичюс получил степень доктора наук в 2015 году, защитив диссертацию, посвящённую употреблению алкоголя.

Глава правительства Литвы признал ошибки и пообещал опубликовать общедоступную исправленную версию с переработанными цитатами.

"Академическая добросовестность требует точного указания каждого источника. Поэтому в соответствии с установленным Комиссией порядком я подготовлю публичное приложение с исправлениями, которое будет содержать уточненные ссылки и источники. Его проверит Комитет по вопросам докторантуры", – отметил он.

Синяквичус напомнил, что с момента защиты диссертации прошло одиннадцать лет.

Он также заверил, что работу писал самостоятельно и защищал её перед международной комиссией.

"Международные эксперты принимали участие и в проведении повторной оценки", – добавил литовский премьер.

Ранее стало известно, что Комиссия по этике Университета управления и экономики ISM выявила в диссертации Синяквичюса 2015 года, посвященной потреблению алкоголя, пять случаев плагиата и два случая ненадлежащего использования текста, не являющегося плагиатом.

Ему предоставили шесть месяцев на исправление случаев плагиата и других нарушений.

Расследование было начато после обвинений в плагиате, которые появились в июле. Комиссия приступила к рассмотрению жалобы в августе, а впоследствии получила еще две жалобы.

Синкявичюс защитил свою докторскую диссертацию в ISM в 2015 году.