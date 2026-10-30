Протесты в Италии: в нескольких городах произошли столкновения с правоохранительными органами
Новости — Пятница, 30 октября 2026, 20:03 —
В пятницу по всей Италии десятки тысяч человек вышли на протесты против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Студенты, водители грузовиков, фермеры и другие рабочие вышли на улицы крупных городов – Рима, Турина, Палермо, Милана, Неаполя, протестуя против роста стоимости жизни.
В большинстве городов демонстрации прошли мирно, однако в Турине полиция применила водомет, чтобы оттеснить протестующих, приблизившихся к кордонам безопасности, защищавшим здание префектуры.
Перед мэрией города участники акции опрокинули несколько контейнеров с навозом.
Столкновения с правоохранителями произошли также в Местре, районе Венеции. Семь полицейских получили легкие травмы, ушибы и порезы после столкновения с участниками марша, которые пытались прорваться через блокпосты.
В Риме крупный марш прошел возле Колизея, где участники протеста заявили, что планируют установить палатки и остаться там на выходные. Демонстранты установили мусорные баки поперек улиц и подожгли их.
В Милане студенты на полтора часа заблокировали кольцевую дорогу, но впоследствии вернулись в центр города.
В портовом городе Генуя день демонстраций начался с блокирования портовых ворот Альбертацци с помощью больших шин и дымовых шашек. Протесты были направлены против использования портов для перевозки оружия. Демонстранты также призвали обратить внимание на случаи гибели моряков в конфликтах от Персидского залива до Черного моря.
Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.
После этого в Италии решили расширить полномочия полиции и привели войска в состояние готовности.
24 октября в нескольких крупных городах Италии прошли новые протесты против высокой стоимости жизни. Демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.