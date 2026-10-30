Протесты в Италии: в нескольких городах произошли столкновения с правоохранительными органами

В пятницу по всей Италии десятки тысяч человек вышли на протесты против роста стоимости жизни и увеличения военных расходов.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Студенты, водители грузовиков, фермеры и другие рабочие вышли на улицы крупных городов – Рима, Турина, Палермо, Милана, Неаполя, протестуя против роста стоимости жизни.

Фото: ANSA

В большинстве городов демонстрации прошли мирно, однако в Турине полиция применила водомет, чтобы оттеснить протестующих, приблизившихся к кордонам безопасности, защищавшим здание префектуры.

Фото: ANSA

Перед мэрией города участники акции опрокинули несколько контейнеров с навозом.

Фото: ANSA

Столкновения с правоохранителями произошли также в Местре, районе Венеции. Семь полицейских получили легкие травмы, ушибы и порезы после столкновения с участниками марша, которые пытались прорваться через блокпосты.

В Риме крупный марш прошел возле Колизея, где участники протеста заявили, что планируют установить палатки и остаться там на выходные. Демонстранты установили мусорные баки поперек улиц и подожгли их.

Фото: ANSA

В Милане студенты на полтора часа заблокировали кольцевую дорогу, но впоследствии вернулись в центр города.

В портовом городе Генуя день демонстраций начался с блокирования портовых ворот Альбертацци с помощью больших шин и дымовых шашек. Протесты были направлены против использования портов для перевозки оружия. Демонстранты также призвали обратить внимание на случаи гибели моряков в конфликтах от Персидского залива до Черного моря.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили антиправительственные протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где итальянская полиция задержала более двухсот человек во второй день протестов.

После этого в Италии решили расширить полномочия полиции и привели войска в состояние готовности.

24 октября в нескольких крупных городах Италии прошли новые протесты против высокой стоимости жизни. Демонстрация в Милане прошла мирно благодаря значительному присутствию спецназа и военных, однако в Риме и Турине произошли кратковременные столкновения с полицией.