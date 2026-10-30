Сікорський каже, що має послання для Лаврова на зустрічі G20

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в нього є послання для глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, яке він має намір передати йому на зустрічі у форматі G20.

Заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сікорський, він має намір передати Лаврову те саме послання, яке вже адресував йому на засіданні Ради Безпеки ООН: "Сергєю, скажи своєму керівнику, що вже досить, хай це закінчиться. П’ять років цієї кривавої війни – її треба припинити".

На запитання про запрошення на зустріч з Лавровим він відповів: "Для нас це незручна ситуація… Ми хотіли б, щоб Росія почала поводитися як член тих клубів, до яких вона належить, і в яких діють певні правила. Якщо ти є членом клубу, то мусиш поводитися як джентльмен, а деякі, на жаль, не вміють цього робити".

Загалом, за словами польського міністра, дводенна міністерська зустріч у американському штаті Джорджія буде присвячена питанням, пов’язаним із свободою судноплавства, доступом до продовольства та енергетикою.

"У всіх трьох питаннях Польща має що сказати, адже свобода та безпека судноплавства на Балтійському морі – це важливе питання; критична інфраструктура на дні Балтійського моря; а те, що зерно з України та Європи не доходить до Єгипту та інших країн, є однією з причин, через які кривава російська агресія проти України має припинитися", – розповів він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров прибув до США, де візьме участь у міністерському засіданні "Групи двадцяти".

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.