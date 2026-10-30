Сикорский заявляет, что у него есть послание для Лаврова на встрече G20

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у него есть послание для главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое он намерен передать ему на встрече в формате G20.

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сикорский, он намерен передать Лаврову то же самое послание, которое уже адресовал ему на заседании Совета Безопасности ООН: "Сергей, скажи своему руководителю, что хватит уже, пусть это закончится. Пять лет этой кровавой войны – её нужно прекратить".

На вопрос о приглашении на встречу с Лавровым он ответил: "Для нас это неловкая ситуация… Мы хотели бы, чтобы Россия начала вести себя как член тех клубов, к которым она принадлежит, и в которых действуют определённые правила. Если ты член клуба, то должен вести себя как джентльмен, а некоторые, к сожалению, не умеют этого делать".

В целом, по словам польского министра, двухдневная министерская встреча в американском штате Джорджия будет посвящена вопросам, связанным со свободой судоходства, доступом к продовольствию и энергетикой.

"По всем трем вопросам у Польши есть что сказать, ведь свобода и безопасность судоходства на Балтийском море – это важный вопрос; критическая инфраструктура на дне Балтийского моря; а то, что зерно из Украины и Европы не доходит до Египта и других стран, является одной из причин, по которым кровавая российская агрессия против Украины должна прекратиться", – рассказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США, где примет участие в министерском заседании "Группы двадцати".

Напомним, Соединенные Штаты пригласили главу России на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы встретиться с Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.