Карні: Канада стане першим асоційованим членом ЄС

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що його країна та ЄС працюють над подальшим поглибленням партнерства, завдяки чому Канада стане першим асоційованим членом Європейського Союзу.

Про це йдеться у заяві канадського уряду за підсумками саміту ЄС-Канада 29-30 жовтня, пише "Європейська правда".

Карні заявив, що нове партнерство дозволить ефективно використовувати стратегічний потенціал Канади, Європейського Союзу та групи інших країн, які поділяють спільні цінності, для подолання спільних викликів.

"Разом Канада та Європейський Союз забезпечать сім’ям ширший вибір та нижчі витрати, підприємствам – нові експортні ринки, а молоді – більше можливостей жити, працювати та навчатися там, де вони бажають – у Канаді чи в Європейському Союзі", – йдеться у заяві уряду.

Після двостороннього саміту в Монреалі Карні заявив, що Канада та Європейський Союз мають на меті завершити переговори щодо потенційного асоційованого членства Оттави в блоці до червня 2027 року.

"Сьогодні ми рухаємося до асоційованого членства для Канади та запускаємо новий "Альянс на майбутнє", який забезпечить результати зараз і в майбутньому разом з однодумцями", – сказав він на пресконференції у Монреалі.

Глава Євроради Антоніу Кошта на саміті заявив, що Канада "є найбільш європейською з неєвропейських країн".

"Концепція асоційованого членства – це незвідана територія, але у нас є амбіції, довіра та креативність, щоб разом її сформувати", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляє Euronews, Європейська комісія та уряд Канади проведуть навесні зустріч, щоб доопрацювати цю пропозицію. Після цього очікується, що Карні відвідає саміт лідерів ЄС у червні, де він сподівається завершити переговори.

Як угода буде ратифікована у ЄС, залишається незрозумілим. Відомо, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.

31 жовтня, Європейський Союз та Канада на спільному саміті у Монреалі започаткували новий формат партнерства – "Альянс ЄС-Канада заради майбутнього", метою якого є створення спільного простору процвітання та економічної безпеки. Варто зазначити, що у заяві за підсумками саміту не згадано формулювання про асоційоване членство для Канади.

Нагадаємо, 16 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем’єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні спершу заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою, але прямо не підтримав пропозицію про асоційоване членство.