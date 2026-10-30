Карни: Канада станет первым ассоциированным членом ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна и ЕС работают над дальнейшим углублением партнерства, благодаря чему Канада станет первым ассоциированным членом Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении канадского правительства по итогам саммита ЕС-Канада 29-30 октября, пишет "Европейская правда".

Карни заявил, что новое партнерство позволит эффективно использовать стратегический потенциал Канады, Европейского Союза и группы других стран, разделяющих общие ценности, для преодоления совместных вызовов.

"Вместе Канада и Европейский Союз обеспечат семьям более широкий выбор и более низкие расходы, предприятиям – новые экспортные рынки, а молодежи – больше возможностей жить, работать и учиться там, где они хотят – в Канаде или в Европейском Союзе", – говорится в заявлении правительства.

После двустороннего саммита в Монреале Карни заявил, что Канада и Европейский Союз намерены завершить переговоры о потенциальном ассоциированном членстве Оттавы в блоке к июню 2027 года.

"Сегодня мы движемся к ассоциированному членству для Канады и запускаем новый "Альянс на будущее", который обеспечит результаты сейчас и в будущем вместе с единомышленниками", – сказал он на пресс-конференции в Монреале.

Глава Евросовета Антониу Кошта на саммите заявил, что Канада "является самой европейской из неевропейских стран".

"Концепция ассоциированного членства – это неизведанная территория, но у нас есть амбиции, доверие и креативность, чтобы вместе ее сформировать", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает Euronews, Европейская комиссия и правительство Канады проведут весной встречу, чтобы доработать это предложение. После этого ожидается, что Карни посетит саммит лидеров ЕС в июне, где он надеется завершить переговоры.

Как соглашение будет ратифицировано в ЕС, остается неясным. Известно, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.

31 октября Европейский Союз и Канада на совместном саммите в Монреале запустили новый формат партнерства – "Альянс ЕС-Канада ради будущего", целью которого является создание общего пространства процветания и экономической безопасности. Стоит отметить, что в заявлении по итогам саммита не упоминается формулировка об ассоциированном членстве для Канады.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Канадский премьер-министр Марк Карни сначала заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой, но прямо не поддержал предложение об ассоциированном членстве.