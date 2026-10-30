Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет для систем Patriot

Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Украины ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

Общая ориентировочная стоимость составляет 2,1 млрд долларов, которые полностью финансируются партнерами и союзниками.

Правительство Украины обратилось с просьбой о закупке 500 ракет PAC-3. В поставку также войдут следующие единицы оборонного оборудования, не относящиеся к основной технике: секретные и несекретные запасные части к PAC-3 MSE, а также другие сопутствующие элементы логистического и программного обеспечения.

"Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения уровня безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", – отметили в Госдепе.

Украина оплатит эту закупку за счет пожертвований от Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых за счет займа Европейского Союза в поддержку Украины. В этой сделке не задействованы средства США.

"Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем укрепления ее интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны", – добавили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что по-прежнему ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.