Конституционный кризис в Польше: Навроцкий заявил об угрозе внутренней безопасности

Президент Польши Кароль Навроцкий в связи с кризисом вокруг Конституционного трибунала заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил с целью "стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного строя".

Заявление президента зачитал во время демонстрации перед Конституционным трибуналом, которая продолжалась в ночь с пятницы на субботу, глава президентского кабинета Павел Шефернакер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В своём заявлении Навроцкий отмечает, что, по его мнению, в Конституционном суде произошло "нарушение конституционного строя Республики Польша".

"В ту ночь произошло нарушение конституционного строя Республики Польша и силовой захват конституционного государственного органа", – говорится в заявлении польского президента.

Навроцкий добавил, что провёл консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который "также не признаёт законными действия, совершённые лицами, узурпировавшими власть" в Конституционном трибунале.

Он также призвал к восстановлению правопорядка и выводу сил с территории Конституционного трибунала.

"В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил с целью урегулирования политической ситуации и восстановления конституционного строя", – зачитал в заявлении президента Шефернакер.

Напомним, на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети X, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а председатель трибунала Богдан Свечковский продолжает исполнять свои обязанности.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытаются проникнуть в здание суда.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

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