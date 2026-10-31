Зеленский прибыл с визитом в Турцию

Президент Владимир Зеленский в субботу прибыл в Стамбул, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил в X, передает "Европейская правда".

Зеленский анонсировал переговоры с турецким президентом, которые будут посвящены двустороннему партнерству и дипломатическим перспективам завершения российско-украинской войны. Лидеры также обсудят безопасность судоходства в Черном море.

"Работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Черном море", – сообщил украинский президент.

В Турции Зеленский также проведет встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они говорили о безопасности в Черном море.

На днях лидеры Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп – провели телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган заявил Трампу о готовности присоединиться к возобновлению "дипломатического процесса между Украиной и Россией".

Президент Турции ранее заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.