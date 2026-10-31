Стубб заперечує, що Путін читав історичні лекції у телефонній розмові 

Президент Фінляндії Александр Стубб спростував повідомлення ЗМІ про те, що правитель Кремля Владімір Путін у розмові з ним та прем’єром Норвегії розповідав європейським лідерам про історію.

Про це Стубб сказав у програмі фінського мовника Yle, передає "Європейська правда".

На прохання журналістки прокоментувати публікацію Financial Times про те, що у телефонній розмові Путін майже весь час розповідав лідерам Фінляндії та Норвегії про "історичні першопричини конфлікту" з Україною, Стубб заперечив цю інформацію.

"Це не відповідає дійсності. Це неправдива інформація", – сказав фінський президент.

Стубб зазначив, що у розмові Путін виклав свою точку зору на події, що відбулися після 2014 року – анексію Криму та війну на сході України.

"Ми також почули його точку зору щодо Стамбульських переговорів, які відбулися після повномасштабної війни Росії на початку березня 2022 року", – додав він.

Стубб наголосив, що він та норвезький прем’єр Йонас Гар Стьоре ініціювали розмову з Путіним на прохання України. Він нагадав, що Фінляндія та Норвегія також мають власні інтереси в галузі політики безпеки.

"Ми є сусідами Росії, і на певному етапі контакти потрібно було і треба налагоджувати", – сказав президент.

Стубб підкреслив, що Фінляндія не виступає посередником у переговорному процесі, а однозначно підтримує Україну.

"Тут я хочу наголосити, що Фінляндія не виступає в ролі посередника, а на 100% підтримує Україну. Ми також передали це послання президенту Путіну", – зазначив він.

Стубб зазначив, що розуміє: проведення телефонної розмови з Путіним викликало критику від деяких лідерів. Водночас він заперечив, що стурбований розколом серед країн Північної Європи.

"Так, у всіх нас, країн Північної Європи, у цьому питанні абсолютно однакова мета, а саме – підтримка України та сприяння мирним переговорам в Україні. У цьому сенсі я не переймаюся", – наголосив фінський президент.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій повідомлялося, що очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.