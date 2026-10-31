Стубб опровергает, что Путин читал лекции по истории во время телефонного разговора

Президент Финляндии Александр Стубб опроверг сообщения СМИ о том, что глава Кремля Владимир Путин в разговоре с ним и премьер-министром Норвегии рассказывал европейским лидерам об истории.

Об этом Стубб заявил в эфире финского телеканала Yle, передает "Европейская правда".

На просьбу журналистки прокомментировать публикацию Financial Times о том, что в телефонном разговоре Путин почти всё время рассказывал лидерам Финляндии и Норвегии об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной, Стубб опроверг эту информацию.

"Это не соответствует действительности. Это ложная информация", – сказал финский президент.

Стубб отметил, что в ходе разговора Путин изложил свою точку зрения на события, произошедшие после 2014 года – аннексию Крыма и войну на востоке Украины.

"Мы также услышали его точку зрения относительно Стамбульских переговоров, которые состоялись после полномасштабной войны России в начале марта 2022 года", – добавил он.

Стубб подчеркнул, что он и норвежский премьер Йонас Гар Стёре инициировали разговор с Путиным по просьбе Украины. Он напомнил, что у Финляндии и Норвегии также есть собственные интересы в области политики безопасности.

"Мы являемся соседями России, и на определенном этапе контакты нужно было и нужно налаживать", – сказал президент.

Стубб подчеркнул, что Финляндия не выступает посредником в переговорном процессе, а однозначно поддерживает Украину.

"Здесь я хочу подчеркнуть, что Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Мы также передали это послание президенту Путину", – отметил он.

Стубб отметил, что понимает: проведение телефонного разговора с Путиным вызвало критику со стороны некоторых лидеров. В то же время он опроверг, что обеспокоен расколом среди стран Северной Европы.

"Да, у всех нас, стран Северной Европы, в этом вопросе абсолютно одинаковая цель, а именно – поддержка Украины и содействие мирным переговорам в Украине. В этом смысле я не беспокоюсь", – подчеркнул финский президент.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре попросил Financial Times исправить статью о беседе с главой Кремля Владимиром Путиным, в которой сообщалось, что глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.