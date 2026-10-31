Президент Фінляндії розповів, які послання від України передав Путіну у розмові

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що мав два послання від українського лідера Володимира Зеленського, які він передав у телефонній розмові з правителем РФ Владіміром Путіним 27 жовтня.

Про це Стубб розповів в ефірі Yle, передає "Європейська правда".

Фінський президент заявив, що на прохання Зеленського озвучив Путіну два повідомлення – про готовність України до двосторонньої зустрічі з РФ на рівні лідерів та про деескалаційні заходи, які пропонує Київ.

"По-перше, він (Зеленський – ред.) хотів би провести двосторонню розмову з президентом Путіним і обговорити, зокрема, територіальні питання та безпеку. Друге стосувалося саме так званих заходів з деескалації, тобто того, щоб ми змогли досягти певного перемир’я в ключових питаннях, таких як енергетика та енергетичні об’єкти, продовольча безпека, обмін полоненими або інфраструктура загалом", – заявив Стубб.

Фінський президент додав, що під час дзвінка він та прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре отримали нагоду розпитати про підготовку Росії до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

"Потім у нас була можливість запитати, як він збирається діяти в Абу-Дабі. У цьому сенсі розмова також була дуже корисною", – сказав Стубб.

На запитання журналістки про те, чи розмова з Путіним наблизила мир, президент Фінляндії заявив, що це радше є кроком для створення довіри.

"Напевно, кроку назад не зроблено, але й без слів зрозуміло, що перший дзвінок – це скоріше крок, що вселяє довіру", – зазначив Стубб.

Президента також запитали, як після телефонного дзвінка з Путіним продовжуватиметься налагодження контактів та відновлення відносин з Росією.

"Подивимося спокійно, крок за кроком. Єдине, що можна сказати напевно, – це те, що відносини, які, наприклад, колись існували між Росією та Фінляндією, у майбутньому будуть зовсім іншими", – сказав він.

За його словами, Фінляндія та Норвегія також заявили Путіну, що не схвалюють діяльність російського "тіньового флоту" у Балтійському морі.

Президент Фінляндії Александр Стубб також спростував повідомлення ЗМІ про те, що правитель Кремля Владімір Путін у розмові з ним та прем’єром Норвегії розповідав європейським лідерам про історію.

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.