Президент Финляндии рассказал, какие послания от Украины он передал Путину в ходе разговора

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что получил два послания от украинского лидера Владимира Зеленского, которые он передал в ходе телефонного разговора с правителем РФ Владимиром Путиным 27 октября.

Об этом Стубб рассказал в эфире Yle, передает "Европейская правда".

Финский президент заявил, что по просьбе Зеленского озвучил Путину два сообщения – о готовности Украины к двусторонней встрече с РФ на уровне лидеров и о деэскалационных мерах, которые предлагает Киев.

"Во-первых, он (Зеленский – ред.) хотел бы провести двустороннюю беседу с президентом Путиным и обсудить, в частности, территориальные вопросы и безопасность. Во-вторых, речь шла именно о так называемых мерах по деэскалации, то есть о том, чтобы мы смогли достичь определенного перемирия по ключевым вопросам, таким как энергетика и энергетические объекты, продовольственная безопасность, обмен пленными или инфраструктура в целом", – заявил Стубб.

Финский президент добавил, что во время разговора он и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре получили возможность поинтересоваться подготовкой России к трехсторонним переговорам в Абу-Даби.

"Затем у нас была возможность спросить, как он собирается действовать в Абу-Даби. В этом смысле разговор также был очень полезным", – сказал Стубб.

На вопрос журналистки о том, приблизил ли разговор с Путиным мир, президент Финляндии заявил, что это скорее шаг к укреплению доверия.

"Наверное, шага назад не сделано, но и без слов понятно, что первый звонок – это скорее шаг, вселяющий доверие", – отметил Стубб.

Президента также спросили, как после телефонного разговора с Путиным будет продолжаться налаживание контактов и восстановление отношений с Россией.

"Посмотрим спокойно, шаг за шагом. Единственное, что можно сказать наверняка, – это то, что отношения, которые, например, когда-то существовали между Россией и Финляндией, в будущем будут совсем другими", – сказал он.

По его словам, Финляндия и Норвегия также заявили Путину, что не одобряют деятельность российского "теневого флота" в Балтийском море.

Президент Финляндии Александр Стубб также опроверг сообщения СМИ о том, что глава Кремля Владимир Путин в разговоре с ним и премьер-министром Норвегии рассказывал европейским лидерам об истории.

Напомним, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.