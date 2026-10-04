Посол ЄС відреагувала на удар РФ по Північному мосту у Києві

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російський дроновий удар по Північному мосту у Києві, якого РФ завдала у неділю, 4 жовтня.

Про це Матернова написала у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила дипломатка, такі атаки порушують зв’язок між двома берегами Дніпра української столиці.

"Місцеві мешканці турбуються про те, як дістатися до роботи, зустрітися з рідними та безпечно повернутися додому", – підкреслила вона.

Матернова додала, що відповідальність за подібні атаки лежать лише на Росії.

"Москва хоче залякати Європу, щоб та скоротила свою підтримку України. Цього не станеться. Делегація ЄС продовжує свою роботу в Києві, при цьому серйозно ставлячись до безпеки нашої команди. Усі посольства країн ЄС також продовжують функціонувати тут", – зазначила вона.

Матернова наголосила, що ЄС продовжує підтримувати Україну.

Зокрема, як вона нагадала, лише цього року ЄС схвалив плани закупівлі оборонної продукції для України на суму 28,3 млрд євро. Крім того, Україні виділяють 6,6 млрд євро в рамках військової допомоги.

Також, за словами Матернової, ЄС продовжує роботу над наймасштабнішим в історії списком санкцій щодо Росії. Цього тижня ми запровадили нові санкції у зв’язку з депортацією українських дітей.

"У міру того, як Росія йде на дедалі більший ризик, ми посилюємо наші заходи, щоб завдати їй ще більшої шкоди", – резюмувала вона.

У Києві 3 жовтня російський реактивний безпілотник завдав удару по Північному мосту, який сполучає правий та лівий береги річки Дніпро.

Згодом стало відомо, що унаслідок удару по Північному мосту постраждали двоє людей.

Вранці 4 жовтня росіяни повторно атакували Північний міст у Києві.