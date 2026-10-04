Посол ЕС отреагировала на удар РФ по Северному мосту в Киеве

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российский удар с помощью дронов по Северному мосту в Киеве, нанесённый в воскресенье, 4 октября.

Об этом Матернова написала в своём Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметила дипломат, такие атаки нарушают связь между двумя берегами Днепра в украинской столице.

"Местные жители беспокоятся о том, как добраться до работы, встретиться с родными и безопасно вернуться домой", – подчеркнула она.

Матернова добавила, что ответственность за подобные атаки лежит исключительно на России.

"Москва хочет запугать Европу, чтобы та сократила свою поддержку Украины. Этого не произойдет. Делегация ЕС продолжает свою работу в Киеве, при этом серьезно относясь к безопасности нашей команды. Все посольства стран ЕС также продолжают функционировать здесь", – отметила она.

Матернова подчеркнула, что ЕС продолжает поддерживать Украину.

В частности, как она напомнила, только в этом году ЕС одобрил планы закупки оборонной продукции для Украины на сумму 28,3 млрд евро. Кроме того, Украине выделяют 6,6 млрд евро в рамках военной помощи.

Также, по словам Матерновой, ЕС продолжает работу над самым масштабным в истории списком санкций в отношении России. На этой неделе мы ввели новые санкции в связи с депортацией украинских детей.

"По мере того, как Россия идет на все больший риск, мы усиливаем наши меры, чтобы нанести ей еще больший ущерб", – резюмировала она.

В Киеве 3 октября российский реактивный беспилотник нанес удар по Северному мосту, соединяющему правый и левый берега реки Днепр.

Впоследствии стало известно, что в результате удара по Северному мосту пострадали два человека.

Утром 4 октября россияне вновь атаковали Северный мост в Киеве.