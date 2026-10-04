У Польщі частині мешканців надійшло сповіщення про тривогу через атаку РФ на Україну

У Польщі мешканцям прикордонних регіонів розсилали повідомлення про тривогу через російську атаку на Україну.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Повідомлення про тривогу було надіслане абонентам на території Люблінського та Підкарпатського повітів. Одночасно текст попередження надсилали до Польського радіо, Польського телебачення, Польської пресагенції, а також опублікований у соціальних мережах.

"Під час розсилки ми отримали інформацію про те, що загроза минула. Розсилку було припинено. Як наслідок, первинне попередження RCB могло надійти лише до частини осіб, які перебували на території, охопленій попередженням", – повідомляють в ЗС Польщі.

Також у Польщі був наказ підняти авіацію через дронову атаку Росії на українські області.

Нагадаємо, Росія продовжує щоденні атаки на Україну. Зокрема, вранці 4 жовтня росіяни вкотре атакували Північний міст у Києві. Пізніше посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила російський дроновий удар по Північному мосту у Києві.