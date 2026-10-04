В Польше часть жителей получила оповещение о тревоге в связи с нападением РФ на Украину

В Польше жителям приграничных регионов рассылали оповещения о тревоге в связи с российским нападением на Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Сообщение о тревоге было отправлено абонентам на территории Люблинского и Подкарпатского уездов. Одновременно текст предупреждения был направлен в Польское радио, Польское телевидение, Польское пресс-агентство, а также опубликован в социальных сетях.

"Во время рассылки мы получили информацию о том, что угроза миновала. Рассылка была прекращена. В результате первоначальное предупреждение RCB могло поступить лишь части лиц, находившихся на территории, охваченной предупреждением", – сообщают в ВС Польши.

Также в Польше был отдан приказ поднять авиацию из-за дроновой атаки России на украинские области.

Напомним, Россия продолжает ежедневные атаки на Украину. В частности, утром 4 октября россияне в очередной раз атаковали Северный мост в Киеве. Позже посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила российский дронный удар по Северному мосту в Киеве.