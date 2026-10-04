Зеленський: українсько-німецький перехоплювач "Спис" пройшов позитивний тест

Президент Володимир Зеленський заявив, що українсько-німецький перехоплювач "Спис" успішно пройшов тест.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що цього дня стало відомо про тест українсько-німецького перехоплювача.

"Це українсько-німецький перехоплювач "Спис". Був позитивний тест", – сказав він.

На сайті розробника вказується, що "Спис" – це високошвидкісний зенітний БпЛА-перехоплювач, створений для оперативного знищення маневрових повітряних цілей. Він призначений для протидії ударним і розвідувальним БпЛА, прикриття позицій, мобільних підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, цього дня Україна та Німеччина підписали низку документів у сфері оборони, безпеки, енергетики та рятувальних технологій. Зеленський казав, що загальна вага домовленостей з Німеччиною складає понад 8,5 млрд євро.

Також писали, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.