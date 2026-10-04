Зеленский: украинско-немецкий перехватчик "Спис" успешно прошел испытания

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-немецкий перехватчик "Спис" успешно прошел испытания.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что сегодня стало известно о тесте украинско-немецкого перехватчика.

"Это украинско-немецкий перехватчик "Спис". Тест прошел успешно", – сказал он.

На сайте разработчика указано, что "Спис" – это высокоскоростной зенитный БПЛА-перехватчик, созданный для оперативного уничтожения маневренных воздушных целей. Он предназначен для противодействия ударным и разведывательным БПЛА, прикрытия позиций, мобильных подразделений и объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в этот день Украина и Германия подписали ряд документов в сфере обороны, безопасности, энергетики и спасательных технологий. Зеленский заявил, что общая сумма соглашений с Германией составляет более 8,5 млрд евро.

Также сообщалось, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.